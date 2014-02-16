Норвежец Янсруд выиграл соревнования горнолыжников на Играх в супер-гиганте, Мыцак – 52-й

Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований у спортсменов была лишь одна соревновательная попытка для прохождения трассы, не считая тренировочных.

Сочинская погода дала о себе знать в первый раз за все дни Игр. В самом городе температура накануне поднялась до +20. И хоть в горах Красной Поляны снег по-прежнему лежит, организаторы решили перестраховаться и перенесли соревнования с 11.00 на час ранее – 10.00 (8 утра по Киеву). Решение оказалось абсолютно правильным, так как к концу соревнований температура воздуха вверху трассы, на стартовой позиции уже составляла +2 градуса по Цельсию а внизу, на финише - +5. Тем не менее, усилиями организаторов трасса по-прежнему выглядит безупречно.

В этих условиях наиболее удачно справился с дистанцией норвежец Кьетиль Янсруд, проехавший ее за 1 минуту 18,14 секунды. Второй результат показал американец Эндрю Вайбрехт, отставший от победителя на 0,30 секунды. А вот третье место было разделено между двумя атлетами – канадцем Яном Худеком и Боде Миллером из США, показавшими одинаковое время – отставание 0,53 секунды. Таким образом, организаторы во второй раз на нынешних Играх задействуют дополнительную награду. Ранее, две золотые медали и одна бронза (без серебра) были вручены по итогам женских горнолыжных соревнований.

Украинец Дмитрий Мыцак, изначально не претендовавший на высокие места, финишировал на последнем месте - 52-м из 52 лыжников, сумевших финишировать. Его отставание составило 10,37 секунды. Еще 11 участников не сумели финишировать, сойдя по ходу дистанции.