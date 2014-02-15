После половины Игр в Сочи в общекомандном зачете лидирует сборная Германии, больше всего медалей у России
На XXII Зимних Олимпийских играх в Сочи после 8 из 16 соревновательных дней в общекомандном зачете лидирует сборная Германии, на счету спортсменов которой 7 золотых наград. Вместе с тем, больше всего медалей у сборной России.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня наиболее успешно проявили себя на Играх именно хозяева соревнований.
Еще накануне, имеющая много наград сборная России шла в конце первой десятки из-за минимального количества золота - всего 2 награды. Сегодня же россияне Виктор Ан и Александр Третьяков стали чемпионами, соответственно, в шорт-треке и скелетоне, благодаря чему команда сразу поднялась на 3-е место в общем зачете.
Впереди, как и ранее сборная Германии - 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. На втором месте Швейцария - 5-1-1, далее идут Россия (4-6-5), Канада (4-5-3), Голландия (4-4-6), США (4-3-7), Норвегия (4-3-6) и Польша (4-0-0). Также в десятку лидеров входят завоевавшие по 3 золотые награды команды Китая (3-2-0) и Беларуси (3-0-1).
Всего золотые медали есть на счету 18 команд.
По общему количеству наград вслед за россиянами (15) идут сборные Голландии и США (по 14), а также Норвегии (13).
На счету сборной Украины по-прежнему 1 бронзовая награда. Команда замыкает таблицу медалистов вместе со сборной Казахстана, деля 25-26 места.