Поляк Стох выиграл соревнование по прыжкам с трамплина на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом соревновании спортсмены делали по три прыжка - один в квалификации и два в финальной серии.

Главной интригой соревнований было то, как выступит титулованный японец ветеран Нориаки Касаи, которому 41 год. Ведь в прыжках принято заканчивать карьеру сразу после 30-ти. А Касаи собирался не только принять участие в олимпийском турнире, но и выиграть.

И ему удалось до конца бороться за награду. В финальной серии, шедший до этого на втором месте японец совершил очень далекий и технически "чистый" прыжок - 133,5 метра и 277,4 балла от судейской коллегии. Но, лидер соревнования поляк Стох, хоть и "напрыгал" на метр меньше (132,5 метра), получил от судей 278,7 балла.

В итоге, у поляка - золото, японца - серебро, а бронза у словенца Петера Превца - 131 метр, 274,8 балла.

Представителей Украины в этом виде программы не было.