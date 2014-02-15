Шведы и швейцарцы выиграли вечерние матчи хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, вслед за сборной Словакии, сенсационно уступившей сегодня днем команде Словении, проиграли и чехи. Причем, матч с участием сборной Швейцарии уже в третий раз на Играх в Сочи завершился с одинаковым счетом 1:0. дважды швейцарцы выигрывали и один раз проиграли.

В этой игре единственный гол в матче на 15-й минуте забил Симон Боденманн. После того, как счет был открыт чехи имели преимущество и много атаковали, но швейцарцы грамотно и дисциплинированно оборонялись, сумев отстоять свое минимальное превосходство.

Что касается игры шведов и латвийцев, то сборная Латвии сумела достойно выглядеть на фоне куда более титулованного соперника в двух периодах из трех - первом и третьем - которые завершились каждый вничью, 1:1. Решающим же в матче стал второй период, который "Тре Крунур" выиграли со счетом 3:1. Лучшим игроком в этом матче в составе скандинавов стал Даниэль Альфредссон.

Как сообщал УНИАН, ранее в центральном матче сегодняшнего дня сборная США обыграла команду России в серии буллитов - 3:2.