Россиянин Третьяков выиграл золото Игр в скелетоне

Как сообщает корреспондент УНИАН, спортсмены в рамках соревнований совершили по четыре попытки, а результат суммировался.

Явными фаворитами соревнований были действующий и бывший чемпионы мира россиянин Третьяков и латвийский спортсмен Мартинс Дукурс. После трех заездов их преимущество над ближайшим конкурентом составляло полторы секунды. В свою очередь, в очном соперничестве Третьяков выиграл первые две попытки, а третью проиграл с минимальным отставанием в 0,02 секунды. Что позволило россиянину сохранить общий перевес в 0,56 секунды.

В четвертой попытке россиянин вновь выиграл у своего главного оппонента, увеличив общий перевес до 0,81 сек. Третьяков показал итоговый результат 3 минуты 44,29 секунды. Дукурс – второй, а третье место занял американец Мэтью Антуан, отставший от победителя в итоге почти на 3 (2,97) секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.