Поляк Брудка стал Олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м. в конькобежном спорте

Как сообщает корреспондент УНИАН, поляк сенсационно обогнал фаворитов из Голландии, Канады и России.

Брудка бежал в 17-м забеге и имел в соперниках достаточно сильного американца Шани Дэвиса. Но тот специализируется на дистанции 1000 м. и не смог создать хорошей конкуренции на «полуторке». Тем не менее, в отсутствии достойного оппонента Брудка сумел показать хороший результат – 1 минута 45,006 секунды.

Любопытно что абсолютно такой же до сотых секунды результат показал голландец Кун Вервей, но современные технологии позволяют высчитывать результат до тысячных. И тут голландцам впервые не повезло на этих Играх. Ранее мужчины-конькобежцы из этой страны выиграли все три золотые медали.

Вервей занял второе место – 1 минута 45,009 секунды, канадец Денни Моррисон – третье – отставание в 0,22 секунды. Не смог попасть в призеры основной фаворит сочинской дорожки россиянин Денис Юсков, оказавшийся на 4-м месте.

Представителей Украины в этом виде программы не было.