Украинские биатлонисты не выступят в масс-старте на Играх в Сочи

15:38, 15 февраля 2014
Спорт
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Опубликован список участников масс-старта в биатлоне у мужчин, в котором участвуют 30 сильнейших спортсменов по итогам трех предыдущих гонок – спринта, преследования и «индивидуалки». В этом списке нет ни одного представителя Украины.

Бьерндален, сочи, биатлон / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, возглавит список победитель спринтерской гонки в Сочи норвежец Оле-Эйнар Бьорндален.

Любопытно, что двукратный чемпион Игр в Сочи француз Мартен Фуркад, который набрал наибольшее количество очков по итогам трех гонок, занял второе место в стартовом протоколе.

Наибольшее представительство будет у сборной России – 5 «стреляющих лыжников».

К сожалению, более чем скромные результаты представителей сборной Украины, не позволили команде быть представленной в гонке 30-ти сильнейших хотя бы одним участником. Теперь надежда остается только на то, что кто-то откажется от участия в соревнованиях. Сергей Семенов идет под 31-м номером – первым запасным. Остальные нащи биатлонисты не попали даже в число запасных.

Мужская биатлонная гонка масс-старт в рамках программы Олимпийских игр в Сочи состоится в воскресенье, 16 февраля, в 17.00 по киевскому времени.

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