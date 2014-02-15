Украинские биатлонисты не выступят в масс-старте на Играх в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, возглавит список победитель спринтерской гонки в Сочи норвежец Оле-Эйнар Бьорндален.

Любопытно, что двукратный чемпион Игр в Сочи француз Мартен Фуркад, который набрал наибольшее количество очков по итогам трех гонок, занял второе место в стартовом протоколе.

Наибольшее представительство будет у сборной России – 5 «стреляющих лыжников».

К сожалению, более чем скромные результаты представителей сборной Украины, не позволили команде быть представленной в гонке 30-ти сильнейших хотя бы одним участником. Теперь надежда остается только на то, что кто-то откажется от участия в соревнованиях. Сергей Семенов идет под 31-м номером – первым запасным. Остальные нащи биатлонисты не попали даже в число запасных.

Мужская биатлонная гонка масс-старт в рамках программы Олимпийских игр в Сочи состоится в воскресенье, 16 февраля, в 17.00 по киевскому времени.