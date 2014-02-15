Российская фристайлистка на тренировке сломала позвоночник - источник

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщила пресс-служба Федерации фристайла России, со стадиона спортсменку срочно доставили в краснополянскую больницу №8, подготовленную специально к Олимпиаде. Врачи провели необходимое обследование и приняли решение оперировать спортсменку на месте.

Читайте такжеНи одна из четырех украинок не попала в финал Игр в акробатике среди фристайлистов"У Марии перелом позвоночника со смещением. Данный характер травмы не позволяет перевезти ее для операции в Москву. Сейчас врачебный консилиум решит, что делать дальше, но срочная операция будет проведена в краснополянской больнице", - заявил собеседник агентства.

Таким образом, в женском ски-кроссе сборную России представят Анастасия Чирцова и Юлия Ливинская. Более опытная из них - выступавшая на Олимпиаде 2010 года Ливинская. На ее счету также первые в истории российского женского ски-кросса награды на мировом уровне - бронзовые медали на юниорском первенстве мира и Универсиаде.