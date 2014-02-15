Россиянин Виктор Ан выиграл Игры в шорт-треке на дистанции 1000 метров, экс-украинец Григорьев - второй
14:31, 15 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился финал в шорт-треке на дистанции 1000 метров среди мужчин, где чемпионом Олимпийских игр стал россиянин Виктор Ан.
Виктор Ан / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, на этой дистанции в финале выступали пять спортсменов.
Быстрее всех километровый отрезок преодолел Виктор Ан, показавший результат 1 минута 25,325 секунды. Второе место занял экс-украинец, также представляющий Россию - Владимир Григорьев, третье – Шинкье Кнегг из Нидерландов.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
Таким образом, экс-украинцы в составе других сборных завоевали уже четыре награды. Россиянка фигуристка Татьяна Волосожар и белоруска фристайлистка Алла Цупер – золото, россиянин Владимир Григорьев – серебро и немецкая фигуристка Алена Савченко – бронзу.
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