Россиянин Виктор Ан выиграл Игры в шорт-треке на дистанции 1000 метров, экс-украинец Григорьев - второй

Как сообщает корреспондент УНИАН, на этой дистанции в финале выступали пять спортсменов.

Быстрее всех километровый отрезок преодолел Виктор Ан, показавший результат 1 минута 25,325 секунды. Второе место занял экс-украинец, также представляющий Россию - Владимир Григорьев, третье – Шинкье Кнегг из Нидерландов.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

Таким образом, экс-украинцы в составе других сборных завоевали уже четыре награды. Россиянка фигуристка Татьяна Волосожар и белоруска фристайлистка Алла Цупер – золото, россиянин Владимир Григорьев – серебро и немецкая фигуристка Алена Савченко – бронзу.