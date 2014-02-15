Сборная Швеции выиграла женскую эстафету в лыжных гонках на Играх, украинки - 12-е

Как сообщает корреспондент УНИАН, шведская четверка захватила лидерство еще на втором этапе, затем его упустила, но в финишном спурте обогнала команды Финляндии и Германии.

Четверка в составе Ида Ингемарсдоттер, Эмма Викен, Анна Хог и Шарлотта Калла практически всю гонку была в лидирующей группе. Команда постоянно была в лидирующей тройке, дважды – на первом и третьем этапе финишировав на третьем месте, а после второго этапа лидируя в гонке. Также команда на первом месте завершила и последний этап.

На первом этапе шведки финишировали в группе лидеров, проиграв лишь символические 4,3 секунды сборной России, после чего отлично провели второй этап захватив лидерство. Единственный провал в команде допустила Хог, финишировавшая на третьем этапе третьей с отставанием от лидеров из Финляндии в 25 секунд, но Калла не только догнала лыжниц из Финляндии и Германии, но и на последних метрах дистанции в финишном створе оказалась лучшей. Тройку призеров разделило менее секунды.

В итоге, сборная Финляндии отстала на 0,5 секунды, а немки – на 0,9 секунды.

Сборная Норвегии сенсационно не попала на пьедестал почета, финишировав лишь на 5-м месте.

Украинская четверка в составе Татьяна Антипенко, Валентина Шевченко, Марина Анцибор и Екатерина Григоренко заняла 12-е место из 14 команд с отставанием в 3 минуты 53,4 секунды.