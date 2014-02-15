Словения сотворила первую сенсацию хоккейного турнира Игр, обыграв Словакию

Как сообщает корреспондент УНИАН, это первая крупная сенсация в рамках соревнований в Сочи.

Сборная Словении выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата мира - 1А, среди 17-22 команд мира. Более того, она никогда не выступала в элитном дивизионе мирового первенства, компании 16 лучших сборных мира. И уже сам факт попадания сборной Словении на олимпийский турнир стало главной сенсацией отборочного турнира.

В то же время команда Словакии является чемпионом мира, двукратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Последнего успеха – серебро – команда добилась на ЧМ-2012.

Тем не менее, первый матч хоккейного турнира сегодняшнего дня в Сочи преподнес настоящую сенсацию. На протяжении двух периодов словаки имели игровое преимущество и постоянно атаковали ворота соперников. Но в третьем ситуация на площадке поменялась кардинально. Словенцы все больше атаковали, а на 44-й минуте Рок Тикар открыл счет. Одновременно недоумение и разочарование словаков обернулось тем, что команда в очень короткий срок пропустила еще две шайбы. На 49-й минуте преимущество словенцев упрочил Томас Разингар, а на 50-й – Анже Копитар довел преимущество своей команды до разгромного – 3:0.

В оставшееся время до конца игры словенцы уверенно удержали свой перевес, позволив сопернику забросить лишь одну шайбу. За 18 секунд до конца игры отличился словак Томаш Юрко.

Как сообщал УНИАН, центральным событием сегодняшнего дня в хоккейном турнире станет суперматч Россия – США.