Австрийка Феннингер выиграла соревнования горнололыжниц в супер-гиганте, Мацьоцька – 27-я

Как сообщает корреспондент УНИАН, трасса соревнований в Сочи оказалась крайне сложной даже для признанных фаворитов, многие из которых так и не смогли финишировать.

Феннингер показала результат 1 мин. 25,52 секунды. Следом за ней финишировала титулованная немка Мария Хёфль-Риш, ранее ставшая в Сочи чемпионкой Игр в супер-комбинации. Отставание немки составило 0,55 секунды. Третье место на счету еще одной австрийки Николь Хосп – 0,73 секунды отставания.

Не справились с крутыми поворотами сочинской трассы и не сумели закончить гонку такие именитые спортсменки как Тина Вайратер, Доминик Жизен и Элизабет Гёргль.

Украинка Богдана Мацьоцька финишировала на 27–м месте, отстав от победительницы на 6,06 секунды.