Сборная Германии удерживает лидерство после семи соревновательных дней Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня немцы не завоевывали золотых наград, но запаса сделанного в предыдущие дни вполне хватило для того, чтобы по-прежнему уверенно удерживать лидерство.

На данный момент на счету сборной Германии 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали – 10 наград.

На чистое второе место вышла сборная Швейцарии, на счету которой 5 золотых медалей, и по одной серебряной и бронзовой. Далее идет целая группа команд, у которых по 4 золота. В этой группе Канада (4-5-2), Норвегия (4-3-6), США (4-3-6) и Голландия (4-3-5). Сборная Беларуси, благодаря усилиям двух спортсменок – биатлонистки Ольги Домрачевой и фристайлистки экс-украинки Аллы Цупер, имеет на свое счету 3 золотые награды и 1 бронзу. Еще 4 сборные выиграли по 2 золота, а 6 стран – по одному. Всего золотые медали есть у спортсменов 17 национальных сборных.

Наибольшее количество наград – по 13, у команд Норвегии и США, а 12 медалей у россиян и голландцев. Вместе с тем, сборная России в общекомандном зачете идет на низком 8-м месте из-за малого количества золотых наград – всего две.

У сборной Украины по-прежнему в активе 1 бронза и после сегодняшнего дня команда делит последние 25-26 места с командой Казахстана.