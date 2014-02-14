Экс-украинка Цупер принесла Беларуси золото Игр во фристайле

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале она наиболее качественно выполнила прыжок из четырех спортсменок.

Цупер за исполнение своего прыжка получила от арбитров 98,01 балла из 100 возможных, что означает, что прыжок был почти идеальным.

Второе место и серебряная медаль на счету китаянки Ментао Сю – 83,50 балла, третье – у австралийки Лидии Лассилы – 72,12.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в квалификационных соревнованиях выбыли из борьбы четыре представительницы сборной Украины – Ольга Полюк, Анастасия Новосад, Надежда Мохнатская и Надежда Диденко.