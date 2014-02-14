Британка Ярнольд выиграла соревнования в скелетоне на Играх

Как передает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований 20 лучших представительниц этого вида спорта в мире за два дня совершили по четыре попытки.

Несмотря на то, что собрались только лучшие из лучших, даже на этом фоне ярко выделялась британка Ярнольд. Она почти на секунду опередила основных соперниц, что очень много для данного вида спорта.

Ярнольд выиграла с итоговым результатом 3 минуты 52,89 секунды. Занявшая второе место американка Ноэль Пикус-Пейнс отстала на 0,97 секунды, а финишировавшая третьей россиянка Елена Никитина – на 1,41 секунды.

Представителей Украины в этом виде программы не было.