Ни одна из четырех украинок не попала в финал Игр в акробатике среди фристайлистов

Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований в финал вышли 12 спортсменок.

Что касается украинок, то Ольга Полюк заняла итоговое 15-е место, Анастасия Новосад – 16-е, Надежда Мохнатская – 17-е, а Надежда Диденко так и не вышла на старт.

Из фаворитов соревнований первое место в квалификации заняла экс-украинка, ныне представляющая Беларусь Алла Цупер. Второе место на счету Жанботы Альдабергеновой из Казахстана, третье – у россиянки Вероники Корсуновой.

Как сообщал УНИАН, накануне старта Игр-2014 в Сочи украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что фристайлисты, наравне с биатлонистами, имеют хорошие шансы на завоевание медалей нынешней Олимпиады.