Ни одна из четырех украинок не попала в финал Игр в акробатике среди фристайлистов
18:06, 14 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились квалификационные соревнования по фристайлу в дисциплине «акробатика», где Украина была представлена четырьмя спортсменками, но ни одна из них не попала в финальные соревнования.
Неудачная попытка Анастасии Новосад / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований в финал вышли 12 спортсменок.
Что касается украинок, то Ольга Полюк заняла итоговое 15-е место, Анастасия Новосад – 16-е, Надежда Мохнатская – 17-е, а Надежда Диденко так и не вышла на старт.
Из фаворитов соревнований первое место в квалификации заняла экс-украинка, ныне представляющая Беларусь Алла Цупер. Второе место на счету Жанботы Альдабергеновой из Казахстана, третье – у россиянки Вероники Корсуновой.
Как сообщал УНИАН, накануне старта Игр-2014 в Сочи украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что фристайлисты, наравне с биатлонистами, имеют хорошие шансы на завоевание медалей нынешней Олимпиады.
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