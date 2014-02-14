Биатлонистка Домрачева стала двукратной олимпийской чемпионкой, Джима и Пидгрушная – в десятке

Как сообщает корреспондент УНИАН, лучшие из украинок – Юлия Джима и Елена Пидгрушная – заняли седьмое и восьмое места, соответственно.

Индивидуальная гонка считается одной из самых трудных в биатлоне. В ней даже не предусмотрены 150-метровые штрафные круги. За каждый промах при стрельбе на огневом рубеже спортсменке автоматически добавляется к результату штрафная минута.

Явным лидером сегодняшней гонки стала Домрачева, которая на очень высокой скорости преодолела дистанцию и даже один промах на рубеже не стал препятствием для спортсменки для достижения лучшего результата. Преодолев дистанцию с результатом 43 мин. 19,6 сек. Домрачева на 1 мин. 15,7 секунды опередила оказавшуюся в итоговой таблице второй Селину Гаспарин из Швейцарии. Третьей финишировала Надежда Скардино – отставание в 1 мин. 38,2 сек.

Из украинок отличились Джима и Пидгрушная, попавшие в десятку сильнейших. Финишировавшая седьмой Джима промахнулась однажды, но по скорости отстала от чемпионки на 2 мин. 30,9 секунды. Восьмая в итоговом протоколе Пидгрушная, которая также однажды промахнулась, отстала на 2 мин. 39,9 сек. Валентина Семеренко сегодня финишировала 19-й – 2 промаха и 4 мин. 08,6 сек. отставания, а ее сестра Вита заняла 29-е место – 3 промаха, 5 мин. 09,6 сек. отставания.