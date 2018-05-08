Андрей Назаров: «Два хоккеиста из «Донбасса» на Олимпиаде – уже хорошо»

Результаты работы Назарова, чье назначение многие восприняли весьма скептически, не заставили себя долго ждать. Незадолго до «олимпийского перерыва» в Континентальной хоккейной лиге произошло знаковое событие для всего украинского хоккея. «Донбасс», единственный представитель страны в сильнейшей лиге мира, впервые вышел в плей-офф соревнований – Кубок Гагарина. Более того, команда это сделала очень уверенно, в принципе не позволив никому сомневаться в своем превосходстве над многими соперниками по лиге и обоснованности своих притязаний на место в плей-офф. На данный момент, после 50 игр в рамках регулярного чемпионата, на счету «Донбасса» 90 очков и 32 выигранных матча (в основное или дополнительное время) при 18 проигрышах. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице Конференции «Запад».

Разумеется, львиная доля этого успеха принадлежит лидерам-легионерам донецкого клуба. Но, команда также является и базовой для сборной Украины: все ключевые игроки страны, что логично, выступают в команде, представленной в сильнейшей лиге Европы.

УНИАН поговорил о сегодняшнем дне и перспективах «Донбасса» и украинского хоккея в целом с Андреем Назаровым.

Андрей Викторович, вы находитесь в Украине, в Донецке, уже полгода. Каковы первые впечатления от нашего хоккея?

Прекрасный город, прекрасная страна. В Украине есть хорошие хоккеисты, но хоккея, по большому счету, не было двадцать лет. Сейчас он в стадии развития. Я думаю, через 5-7 лет все должно нормализоваться. Такой временной провал бесследно пройти не может.

Вы возглавляете сборную Украины. Способна ли национальная команда вернуться в элитный дивизион мирового хоккея в ближайшее время?

Перед сборной Украины поставлена задача в ближайшие два года вернуться в элитный дивизион мирового хоккея. Этим все сказано.

Как вы следите за кандидатами в сборную Украины, которые не выступают в составе «Донбасса»? Это изучение сугубо статистических данных?

Костяк сборной Украины играет в «Донбассе» и нашей молодежной команде. Об остальных игроках, выступающих в других клубах Украины и в других чемпионатах, мы также имеем достаточно информации. Мои помощники по тренерскому штабу сборной располагают всем, чем необходимо.

Тогда перейдем к делам клубным. Во время периода дозаявок «Донбасс» вел себя достаточно скромно, подписав всего двух игроков, которые вряд ли способны выйти на лидерские роли уже в ближайшее время. Вас полностью устраивает состав команды?

Команда весь сезон прошла среди лидеров чемпионата. Не вижу смысла никого убирать и брать новых игроков. Меня все наши хоккеисты устраивают. Все выполняют установку. Наша команда имеет большой потенциал.

Вы согласны с мнением, что главным приобретение «Донбасса» во время периода дозаявок стало возвращение после травмы Дмитрия Кагарлицкого, который уже успел забросить несколько важных шайб?

Дима – один из лидеров «Донбасса». Для него текущий сезон складывается не очень удачно. Сначала тяжелый перелом, потом еще одна травма. Хоккей – контактный, жесткий вид спорта... Такое случается часто. Надеемся, что к плей-офф он будет в порядке и покажет себя с лучшей стороны.

Чем вы объясните не слишком результативную игру номинально первого звена Лайне-Федотенко-Виртанен? Первого брали как лучшего бомбардира минского «Динамо», но в «Донбассе» его результативность заметно снизилась. А Федотенко и вовсе является двукратным обладателем Кубка Стэнли…

Я могу объяснить это третьим местом в турнирной таблице Западной конференции (намекает, что результативность звена не имеет значения, - УНИАН). Не каждый игрок должен забивать каждый матч. В определенных матчах это звено выполняет сдерживающую функцию, и делает это хорошо. Результат команды показывает, что они полностью выполняют свою задачу. Это – самое главное.

Объясните логику приглашения в «Донбасс» голкипера Гайдученко в то время, когда в команде есть вратари высокого уровня – Лэйтон и Лацо. Вы рассматриваете Гайдученко как основного вратаря сборной Украины? Получит ли он свой шанс в «Донбассе»?

Гайдученко – основной вратарь сборной Украины. У него не сложилась карьера в Новосибирске. Мы решили помочь молодому, талантливому украинскому вратарю, пригласив в команду. На самом деле, в Украине вратарей не так много. Фактически – двое-трое. Селиверстов, Гайдученко – основные вратари сборной Украины. Им нужно оказывать поддержку и где-то даже «подтаскивать» к играм высокого уровня…

Приглашая того или иного хоккеиста в «Донбасс», вы рассматриваете возможность его выступлений за сборную Украины, или руководствуетесь исключительно клубными интересами?

«Донбасс» – единственный хоккейный клуб в Украине, играющий на высоком уровне. Невозможно приглашать украинского игрока в клуб, не рассматривая его в качестве игрока сборной. Но, в целом, баланс интересов клуба и сборной во время селекции – 50 на 50.

Вы приглашали Михаила Анисина практически во все клубы, в которых работали главным тренером. Что происходит с этим талантливым хоккеистом? Говорили ли вы с ним после случившегося в Уфе (Анисин подрался с одноклубником в баре гостиницы перед игрой, - УНИАН) и его изгнания из «Донбасса»?

Миша – лидер. Он доказывал, что он может быть лидером, был лидером и может им быть. После того, что случилось в этом сезоне, думаю, он сделает для себя выводы и поступит правильно. Все остальное зависит только от него самого.

«Донбасс» досрочно и очень уверенно вышел в плей-офф. Какой результат в Кубке Гагарина вас удовлетворит?

Самый высокий. Как минимум – финал Кубка Гагарина.

Как вы оцениваете результат «Донбасса» в Суперфинале Континентального кубка в Руане? Интересен ли команде турнир в принципе, учитывая то, что в нем не участвуют ведущие клубы России, Чехии, Финляндии, Швеции? Можно ли назвать результат провалом?

На мой взгляд, команда хорошо отыграла турнир. В определенные моменты можно говорить о невезении… Все решилось в последней игре в серии буллитов. Просто не повезло.

Во время Олимпиады почти месяц у «Донбасса» не будет официальных матчей. Это проблема для команды?

17 и 18 февраля мы проведем два контрольных матча в Москве против ЦСКА и «Атланта». Все остальное время будем работать в Донецке, где есть все условия для хорошей подготовки. Все команды – в равных условиях. Пауза ведь для всех одинакова.

Два представителя «Донбасса» (Лацо и Бартулис) стали участниками зимней Олимпиады в Сочи. Это много или мало?

На Олимпийские игры приехали лучшие из лучших. Сборные укомплектованы сильнейшими игроками Национальной хоккейной лиги. Из КХЛ в Сочи попали избранные, и, если среди них есть два игрока «Донбасса», то это – уже хорошо. Если бы на Олимпиаде выступала сборная Украины, то игроков «Донбасса» было бы гораздо больше. Что ж, будем к этому стремиться.

Кирилл Стадниченко