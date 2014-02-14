Немецкий горнолыжник Нойройтер попал в аварию по дороге на Олимпиаду

16:19, 14 февраля 2014
Спорт
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Один из претендентов на медали зимних Игр немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер попал в ДТП по пути в мюнхенский аэропорт, так и не вылетев в Сочи.

Феликс Нойройтер / Reuters

Машину 29-летнего спортсмена занесло на скользкой дороге, после чего автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщает eurosport.com со ссылкой на  Spiegel.de.

В данный момент Нойройтер проходит медобследование в Мюнхене у врача футбольного клуба «Бавария» Ханса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта.

Свой рейс в Сочи немецкий горнолыжник, который, по некоторым данным, мог получить травму позвоночника, в итоге пропустил. В случае, если врачи подтвердят отсутствие каких-либо повреждений у спортсмена, Нойройтер сможет вылететь в столицу зимней Олимпиады уже в скором времени.

«Он считает, что может вылететь в Сочи уже во второй половине дня, – сказал Кристиан Нейрейтер, отец пострадавшего. – Он сейчас находится в клинике Мюллера-Вольфарта, делает рентген и МРТ. Теперь будем ждать».

Нойройтер является чемпионом мира и многократным победителем этапов Кубка мира в слаломе и гигантском слаломе.

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