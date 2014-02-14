Жаркие Игры в Сочи: лыжники катаются в майках, а болельщики загорают на трибунах
15:59, 14 февраля 2014Спорт
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Некоторые спортсмены сетуют на подтопленные трассы.
На Играх в Сочи болельщики могут и посмотреть соревнования, и позагорать / REUTERS
В Сочи продолжаются зимние Олимпийские игры. Погода солнечная, температура держится на уровне +10 +15 градусов. Не все участники Олимпиады в восторге от такой жары. К примеру, некоторые лыжники жалуются на подтопленные трассы.
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Фотогалерея "Жаркие игры в Сочи"
В то же время, болельщики, сидящие на на трибунах, могут не только посмотреть соревнования, но и получить легкий февральский загар.
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