В Сочи заложили Аллею любви с первой звездой для Евгения Плющенко и его супруги
14:43, 14 февраля 2014Спорт
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В День святого Валентина в олимпийском Сочи появилась новая традиция - увековечивать свои чувства на Аллее любви.
Евгений Плющенко / Reuters
Одна из первых гранитных звезд, заложенных на лестничном марше к кинотеатру "Сочи", принадлежит супружеской паре Евгений Плющенко - Яна Рудковская, сообщает ИТАР-ТАСС.
Сам фигурист и его жена присутствовать на закладке не смогли, в четверг вечером они были вынуждены срочно улететь в Москву.
От имени известной супружеской пары звезду заложили сами сочинцы. На Аллее любви также первыми "отметились" глава города Анатолий Пахомов и его жена Елена. До конца дня такая же возможность есть у всех новобрачных, которые заключат брак 14 февраля.
Как сообщили в сочинском загсе, 14 февраля здесь зарегистрируют свой брак 25 новых семейных пар.
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