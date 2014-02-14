В Сочи заложили Аллею любви с первой звездой для Евгения Плющенко и его супруги

Одна из первых гранитных звезд, заложенных на лестничном марше к кинотеатру "Сочи", принадлежит супружеской паре Евгений Плющенко - Яна Рудковская, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сам фигурист и его жена присутствовать на закладке не смогли, в четверг вечером они были вынуждены срочно улететь в Москву.

От имени известной супружеской пары звезду заложили сами сочинцы. На Аллее любви также первыми "отметились" глава города Анатолий Пахомов и его жена Елена. До конца дня такая же возможность есть у всех новобрачных, которые заключат брак 14 февраля.

Как сообщили в сочинском загсе, 14 февраля здесь зарегистрируют свой брак 25 новых семейных пар.