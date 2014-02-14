Швейцарец Вилетта выиграл супер-комбинацию горнолыжников на Играх
14:32, 14 февраля 2014Спорт
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Швейцарец Сандро Вилетта выиграл соревнования горнолыжников в супер-комбинации, которые прошли в рамках Игр в Сочи.
Сандро Вилетта / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований спортсмены проехали две дистанции – скоростной спуск и слалом.
Любопытно, что Вилетта лишь с 14-м временем преодолел первую часть соревнований, но отлично выступил во втором виде, не только нивелировав отставание, но и показав лучшее время по сумме заездов. Результат Вилетты составил 2 минуты 45,20 секунды. На 0,34 секунды отстал от победителя хорват Ивица Костелич. Третьим финишировал Кристоф Инерхофер, проигравший чемпиону 0,47 секунды.
Представители Украины в этом виде программы не участвовали.
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