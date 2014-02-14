Швейцарец Вилетта выиграл супер-комбинацию горнолыжников на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, по регламенту соревнований спортсмены проехали две дистанции – скоростной спуск и слалом.

Любопытно, что Вилетта лишь с 14-м временем преодолел первую часть соревнований, но отлично выступил во втором виде, не только нивелировав отставание, но и показав лучшее время по сумме заездов. Результат Вилетты составил 2 минуты 45,20 секунды. На 0,34 секунды отстал от победителя хорват Ивица Костелич. Третьим финишировал Кристоф Инерхофер, проигравший чемпиону 0,47 секунды.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.