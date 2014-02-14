На олимпийские соревнования в Сочи уже продано более миллиона билетов

Об этом заявил председатель Оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко, сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, Чернышенко отметил: "В настоящий момент уже продано более миллиона билетов. Это близко к уровню 96-97%, но точные данные мы подведем уже после Игр. Уже можно сказать, что это - очень высокий и абсолютно планируемый результат. Наша основная аудитория - жители России, приехавшие со всех концов страны. Примерно четверть - иностранные гости, представляющие около 130 стран. У Игр в Сочи также глобальная телевизионная аудитория, размер которой, наверное, побил показатели летней Олимпиады в Лондоне".

Кроме того пресс-служба Сочи-2014 отмечает , что болельщики из 124 стран мира собрались в Сочи, чтобы поддержать свои команды. На Игры приехало 13 477 представителей СМИ, 18 500 волонтеров отработали 76 090 смен – в общей сложности более 760 тысяч часов. Волонтеры-переводчики оказывают помощь иностранцам на более чем 30 языках мира.

За первую половину Игр транспортная сеть Сочи осуществила перевозку более 1,3 млн. человек, из них 400 тыс. автобусным транспортом и 900 тыс. на поездах «Ласточка».

Сеть общественного питания из 1400 точек ежедневно кормит более 185 тыс. человек персонала, клиентских групп, зрителей. Более 2500 тонн продовольствия использовано для приготовления рационов и блюд.

Свыше 270 000 зрителей посетило площадки городского празднования «Сочи 2014» по всей России, а всего на них прошло 187 мероприятий с участием звезд спорта и эстрады. На больших экранах площадок городского празднования осуществлено 120 часов непрерывных трансляций соревнований. В рамках культурной программы Игр прошло 213 выступлений в исполнении 92 творческих коллективов со всей страны, зрителями которых стали более 200 000 человек.