Конец карьеры Плющенко стал завершением целой эпохи - французские СМИ

Об этом пишут в пятницу утром французские СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Конец блистательной карьеры фигуриста Плющенко - завершение целой эпохи в истории этого спорта, на смену которой уже пришло новое поколение блестящих фигуристов: канадец Патрик Чан и японец Юзуру Ханью, пишет издание Le Monde. Кроме того, газета отмечает, что благодаря золотой медали в командном соревновании прославленный спортсмен вошел в историю, став призером сразу четырех Олимпийских игр.

"Российскому чемпиону пришлось отказаться от своей мечты о новом титуле в индивидуальном зачете", - отметила газета Le Monde.

В свою очередь, сам Плющенко в интервью французской спортивной газете L’Еquipe заявил:"Я не хотел так заканчивать свою карьеру. Мне очень жаль, но я сделал все, что мог. На разминке я неудачно прыгнул аксель три с половиной, почувствовал жуткую боль в спине и понял, что не смогу дальше прыгать. Теперь мне нужно время на лечение и реабилитацию. Кататься я, конечно, буду, но только в ледовых шоу и гала- концертах", - отметил Плющенко.

Тренер российского спортсмена Алексей Мишин в интервью французскому телевидению сказал, что у его подопечного на протяжении спортивной карьеры было много испытаний, которые они всегда преодолевали вместе. "Однако в этот раз ситуация действительно была безвыходная", - заключил тренер.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Евгений Плющенко снялся с личного турнира в мужском одиночном катании на Играх в Сочи из-за острой боли в спине. Также он объявил об окончании карьеры.