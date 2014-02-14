Биатлонистка Валентина Семеренко стартует первой в индивидуальной гонке Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, в индивидуальной гонке предусмотрен раздельный старт для спортсменок, которые выходят на дистанцию через каждые 30 секунд.

Согласно стартовому протоколу Семеренко уйдет на старт под 1-м номером. Другие украинки получили такие номера – Елена Пидгрушная 25-й, Вита Семеренко 37-й, Юлия Джима – 62-й.

В отличие от сборной Украины, которая выставила на гонку сильнейший состав, в составе других команд не обошлось без замен. Как и мужчин, тренеры женской российской сборной дают шансы всем заявленным спотсменкам: вместо приболевшей Ольги Вилухиной и Екатерины Шумиловой выступят Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова. Не выйдет на старт и самая опытная из немок Андреа Хенкель - ее заменит Франциска Хильдебранд.

Индивидуальная гонка стартует в 16.00 по киевскому времени.