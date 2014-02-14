Капитан сборной Швеции по хоккею выбыл из-за травмы после первого же матча Игр
10:29, 14 февраля 2014Спорт
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Капитан шведской сборной по хоккею Хенрик Зеттерберг не сыграет больше на Олимпиаде в Сочи из-за травмы.
Хенрик Зеттерберг забивает гол в ворота сборной Чехии / Reuters
Об этом заявил врач шведской команды Бьёрн Вальдебек, сообщает Р-Спорт.
Зеттерберг не принял участия в тренировке сегодня утром, а также не вышел на командное фотографирование, поскольку проходил медицинские процедуры в Олимпийской деревне. Любопытно, что накануне форвард отличился забитым голом в победном матче с чехами (4:2).
"Хенрик уже не сыграет в Сочи из-за грыжи межпозвоночного диска", - сказал Вальдебек журналистам.
На прошлой неделе Зеттерберг вернулся в состав клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз" после того, как пропустил 11 матчей из-за травмы ноги.
Новым капитаном сборной Швеции на Олимпиаде в Сочи будет защитник Никлас Кронвалль.
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