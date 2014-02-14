Капитан сборной Швеции по хоккею выбыл из-за травмы после первого же матча Игр

Об этом заявил врач шведской команды Бьёрн Вальдебек, сообщает Р-Спорт.

Зеттерберг не принял участия в тренировке сегодня утром, а также не вышел на командное фотографирование, поскольку проходил медицинские процедуры в Олимпийской деревне. Любопытно, что накануне форвард отличился забитым голом в победном матче с чехами (4:2).

"Хенрик уже не сыграет в Сочи из-за грыжи межпозвоночного диска", - сказал Вальдебек журналистам.

На прошлой неделе Зеттерберг вернулся в состав клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз" после того, как пропустил 11 матчей из-за травмы ноги.

Новым капитаном сборной Швеции на Олимпиаде в Сочи будет защитник Никлас Кронвалль.