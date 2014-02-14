Жириновский предлагает запретить спортсменам участие в более чем двух Олимпиадах

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы внесем поправки в закон - никаких четыре, три Олимпиады, пускай молодежь идет дальше", - сказал он.

Также, по его мнению, необходимо "обязательное медицинское заключение" для допуска к соревнованиям. "При самой маленькой травме - больше не допускать до мирового первенства, Олимпийских игр", - считает Жириновский.

Читайте такжеРоссийский фигурист Плющенко снялся с Олимпиады и завершил карьеру"Плющенко молодец, много хорошего сделал, но у него абсолютно больная спина", - сказал политик, комментируя снятие российского фигуриста с личного турнира на Играх в Сочи. "Где были врачи?", - недоумевал он.

Накануне российский фигурист Евгений Плющенко, уже выигравший золотую олимпийскую медаль в командном соревновании, снялся с личного турнира на Играх в Сочи. В тот момент, когда спортсмен должен был начинать прокат короткой программы, он отказался от выступления. Несколькими минутами ранее на раскатке фигурист, выполняя прыжок, неудачно приземлился и повредил спину.