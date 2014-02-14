Сегодня в Сочи разыграют шесть комплектов медалей

Первым видом программы станет суперкомбинация в горных лыжах у мужчин. Скоростной спуск здесь стартует в 10:00 (08:00 по Киеву), слалом, по итогам которого и будут разыграны награды, - в 15:30 (13:30 по Киеву). Как обычно, в "сдвоенных" горнолыжных дисциплинах предостаточно фаворитов, однако главными все-таки считаются хорват Ивица Костелич, олимпийский чемпион Ванкувера в этом виде американец Боде Миллер, его соотечественник Тед Лигети, норвежец Аксель Лунд Свиндаль и француз Алексис Пинтюро, сообщает ИТАР-ТАСС.

В 14:00 (12:00 по Киеву) стартует лыжная гонка с раздельным стартом на 15 км классическим стилем у мужчин, где отказался выступать главный фаворит - норвежец Петтер Нортуг. В Сочи Нортуг испытывает явные проблемы с формой, провалив скиатлон и спринт, и его дальнейшее участие в Олимпиаде под вопросом - Петтер может даже не попасть в эстафетную команду. Без Нортуга шансы на победу увеличились у его постоянных конкурентов, в частности, швейцарца Дарио Колоньи, который в Сочи уже выиграл скиатлон, а в Ванкувере стал олимпийским чемпионом как раз на 15-километровой дистанции. Претенденты - Алексей Полторанин из Казахстана, швед Юхан Ольссон, норвежец Мартин Сундбю, чех Лукаш Бауэр.

В 18:00 на старт выйдут биатлонистки - им предстоит индивидуальная гонка на 15 км. Здесь на победу рассчитывают прежде всего чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере Тура Бергер, выигравшая уже в Сочи гонку преследования Дарья Домрачева из Белоруссии, немка Андреа Хенкель, украинки Валентина и Вита Семеренко, а также отлично выступающая в нынешнем сезоне чешка Габриэла Соукалова.

В 19:00 стартует произвольная программа по фигурному катанию у мужчин. Накануне из-за травмы снялся с соревнований Евгений Плющенко, потому награды в этом виде будут разыграны без участия россиян. В короткой программе победил японец Юзуру Ханью, который почти на четыре балла опережает канадца Патрика Чана. Третьим идет испанец Хавьер Фернандес.

Читайте такжеСборная Германии упрочила лидерство в общекомандном зачете по итогам шестого дня ИгрВ 19:40 стартует третья попытка у скелетонисток, а вскоре определятся и призеры в этом виде спорта. После состоявшихся накануне двух попыток у женщин третье общее время показывает россиянка Елена Никитина, тогда как Ольга Потылицына занимает пятое место. Лидирует же Элизабет Ярнольд из Великобритании, второе место - у американки Ноэль Пикус-Пэйс. Лидерство британки достаточно уверенное (44 сотых секунды преимущества), тогда как за серебряную и бронзовую медали пойдет отчаянная борьба.

Завершится программа седьмого соревновательного дня Олимпиады фристайлом - женщины разыграют медали в акробатике. В этом виде программы доминируют китаянки, хотя Олимпиаду в Ванкувере выиграла Лидия Лассила из Австралии, которой будет непросто защитить свой титул. Главные фавориты - китайские акробатки Ли Нина, Чжан Синь и Сюй Мэнтао. Ли Нина - лидер розыгрыша Кубка мира в женской акробатике, Сюй Мэнтао - чемпионка мира 2013 года.