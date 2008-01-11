Имя нового тренера сборной? Придется немного подождать

Заседание Исполкома Федерации футбола Украины, на котором планируется назначить главного тренера сборной Украины по футболу, перенесено на 14.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, заседание начнется сегодня в 14.00 в Доме футбола Украины (пер. Лабораторный, 7-а).

Сообщается, что основными вопросами повестки дня является назначение главного тренера Национальной сборной по футболу Украины и утверждение единого календаря спортивно-массовых мероприятий ФФУ на 2008 год.

После заседания Исполкома состоится пресс-конференция при участии руководства ФФУ и главного тренера сборной.

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