Имя нового тренера сборной? Придется немного подождать
09:53, 11 января 2008Спорт
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Заседания Исполкома ФФУ перенесли
Заседание Исполкома Федерации футбола Украины, на котором планируется назначить главного тренера сборной Украины по футболу, перенесено на 14.00.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, заседание начнется сегодня в 14.00 в Доме футбола Украины (пер. Лабораторный, 7-а).
Сообщается, что основными вопросами повестки дня является назначение главного тренера Национальной сборной по футболу Украины и утверждение единого календаря спортивно-массовых мероприятий ФФУ на 2008 год.
После заседания Исполкома состоится пресс-конференция при участии руководства ФФУ и главного тренера сборной.
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