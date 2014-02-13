Сборная Канады выиграла первый матч хоккейного турнира Олимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающими в этом матче стали две минуты в начале третьего периода.

Канадцы с самого начала игры имели превосходство, но в первом периоде так и не смогли открыть счет. Но уже во второй 20-минутке «Кленовые листья» дважды поразили ворота соперников. На 27-й минуте счет открыл Шэй Вэбер, а на 36-й минуте Джейми Бенн удвоил преимущество своей команды.

В начале третьего периода норвежцы попытались создать интригу, отыграв один гол. Отличился Патрик Торесен. Но спустя минуту Дрю Даути вновь увеличил преимущество североамериканской сборной до двух голов – 3:1.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свои матчи первого круга выиграли и другие фавориты турнира – сборные России, США и Финляндии.