Фигурист Годорожа вышел в финал турнира одиночников на Играх в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, спортсмен набрал больше 60 баллов, что было обязательным условием для попадания в решающий раунд соревнований.

Украинец довольно аккуратно откатал короткую программу, не допустив грубых ошибок. С другой стороны, его программа не была насыщена сложными элементами. В итоге, Годорожа за свое выступление получил 62,65 балла, заняв 21-е место.

Лидером соревнований фигуристов после короткой программы является японец Юдзиру Ханю -101,45 балла. Второе место занимает канадец Патрик Чан – 97,52 балла, третье – испанец Хавьер Фернандес – 86,98.

Финал соревнований – произвольная программа – состоится завтра, 14 февраля.