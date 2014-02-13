Сборная Германии упрочила лидерство в общекомандном зачете по итогам шестого дня Игр

В Сочи завершился шестой соревновательный день XXII Зимних Олимпийских игр, по итогам которого сборная Германии упрочила свое лидерство в общекомандном зачете.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в последнем виде соревновательной программы дня – эстафете в санном спорте – немцы завоевали золотую медаль, ставшую седьмой для команды на нынешних Играх.

В свою очередь, ближайшие соперники немцев, команды у которых накануне было по 4 награды, не сумели завоевать сегодня золотых наград – сборные Канады, Норвегии и Голландии. А представитель сборной США, которая накануне имела 3 золотые награды, сегодня выиграла золото в новой дисциплине фристайла – слоупстайл, получив четвертую награду.

Таким образом, сборная Германии лидирует с показателем 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая награда. У Канады – 4-4-2, Норвегии – 4-3-6, Голландии – 4-3-5, США – 4-2-6. Три золота у швейцарцев, по два – у команд России, Китая, Франции и Польши. Австрия, Словения, Южная Корея, Беларусь и Словакия выиграли по одному золоту. Таким образом, чемпионы Олимпийских игр имеются в составе 15 команд.

Больше всего наград на счету сборной Норвегии – 13.

Сборная Украины по-прежнему имеет в активе одну бронзовую награду и делит 23-24-е места с командой Великобритании.