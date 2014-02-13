Сборная Германии выиграла эстафету в санном спорте на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в новом для олимпийской программы виде спорта спортсмены едут по очереди – одиночница, одиночник и мужская пара, передавая эстафету по окончании прохождения дистанции с помощью удара рукой в гонг.

Сборная Германии выступала в сильнейшем составе – Натали Гейзенбергер, Феликс Лох и дуэт Тобиас Вендль – Тобиас Арлт. И, по сумме трех заездов «бундестим» более чем на секунду обыграла ближайших соперников, что по меркам этого вида спорта огромное преимущество.

Немцы показали результат 2 мин, 45,649 секунды. На втором месте финишировала сборная России с отставанием в 1,030 секунды, на третьем – команда Латвии, проигравшая 1,646 секунды.

Сборная Украины в составе Елена Шхумова, Андрей Кись, и дуэт Александр Оболончик – Роман Захаркив заняла 11-е место с отставанием от победителя в 5,406 секунды.