В киевском «Динамо» появился Терминатор (фото)

20 января стартует Кубок африканских наций – турнир, аналог чемпионату континента. От киевского «Динамо» в нем примут участие сразу трое полпредов: марокканец Бадр Каддури, гвинеец Исмаэль Бангура и нигериец Айилла Юссуф, пишет «КП в Украине». Наверняка сыграл бы за свою сборную и сенегалец Папе Диакате (еще бы! На родине он занял 2-е место среди всех сенегальцев в опросе за звание «Лучший футболист года»), да только умудрился дважды за несколько месяцев сломать ключицу в матчах за «Динамо».

Позавчера Диакате вернулся в Киев, где будет продолжать восстановление после операции. Один из ведущих защитников столичного клуба пока не тренируется. Во время первого занятия, которое проводил на тренировочной базе в Конче-Заспе новый главный тренер «Динамо» Юрий Семин, Папе сидел на трибуне и демонстрировал всем свой послеоперационный шрам, который теперь «украшает» предплечье футболиста. А еще жаловался, что больная рука сильно мерзнет: врачи вставили туда какое-то специальное приспособление вроде спицы, которое быстро охлаждается на морозе и приносит жуткий дискомфорт африканцу. Но тот воспринимает все с юмором и даже не обижается на дружеские шутки динамовских острословов, которые успели окрестить его Терминатором, в честь героя голливудского блокбастера.