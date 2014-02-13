Российский фигурист Плющенко снялся с Олимпиады и завершил карьеру

На разминке перед выступлением он неудачно исполнил прыжок и схватился за спину, сообщает Lenta.ru.

Плющенко вышел на лед, но программу так и не начал. Россиянин обратился к судьям, объяснив, что кататься не будет.

«Cпина. Просел и щелкнуло», - сказал Плющенко своему тренеру Алексею Мишину.

Спустя несколько минут фигурист заявил о том, что это было последнее соревнование в карьере и он завершает карьеру.

Ранее на Играх в Сочи Плющенко завоевал золотую медаль в командном турнире. Он занял второе место в короткой программе и выиграл произвольную. После выступления в произвольной программе фигурист заявил, что во время исполнения одного из прыжков он почувствовал боль в спине.

В последние годы Плющенко часто беспокоили травмы. В частности, около года назад он сделал операцию на спине в Израиле.

Для 31-летнего фигуриста Игры в Сочи стали четвертыми в карьере. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити он стал вторым, уступив другому россиянину Алексею Ягудину. В 2006 году в Турине Плющенко стал чемпионом, а на Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял второе место, проиграв американцу Эвану Лайсачеку.