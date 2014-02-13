Француз Фуркад стал двукратным чемпионом Игр в биатлоне, Семенов – в десятке

Как сообщает корреспондент УНИАН, Семенов занял 9-е место.

Наш спортсмен промахнулся лишь однажды, на первом огневом рубеже стреляя из положения лежа и отлично проехал дистанцию по скорости. Его итоговое отставание составило 1 мин. 36,2 секунды.

Победителем во второй раз на Играх в Сочи стал француз Мартен Фуркад, который, несмотря на один промах, опередил всех оппонентов, в том числе и отстрелявших «чисто». В частности, он опередил на 12,2 секунды немца Эрика Лессера, не промахнувшегося ни разу, и на 34,5 секунды - россиянина Евгения Гараничева, который один раз промахнулся.

Другие украинцы выступили на низком уровне. Андрей Дериземля занял 46-е место (3 промаха, отставание 5 мин. 08,3 сек.), Дмитрий Пидручный – 55-е (3, 6 мин. 21,7 сек.), Артем Прима – 81-й (7, 9 мин. 03,5 сек.).