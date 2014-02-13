Китаянка Чжан завоевала титул олимпийской чемпионки в конькобежном спорте на 1000-метровке

Как сообщает корреспондент УНИАН, китаянка не считалась фавориткой и бежала дистанцию в середине соревнований, но ее результат превзошел более чем на полсекунды соперниц.

Чжан бежала в 7-м из 18-ти забегов, намного превзойдя свою соперницу. Канадку Кристин Нессбитт. Но, удивило не столько ее превосходство над канадкой, сколько результат – 1 мин. 14,02 сек. Любопытно, что в этом сезоне еще никто не выбегал на официальных соревнованиях из 1 минуты и 15 секунд.

Кроме китаянки подобное удалось еще двум голландкам. Но, они смогли лишь разделить второе-третье места. Ирен Вюрст отстала от соперницы на 0,67 секунды, Маргот Бур – на 0,88.

Чемпионка мира в этом виде программы Ольга Фаткулина заняла четвертое место.

Украинок в этом виде программы не было.