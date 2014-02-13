Сборные России и США выиграли стартовые матчи хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, обе команды без труда доказали свой класс в игре с соперниками.

В матче Россия – Словения хозяева Игр доказали свое полное превосходство уже в самом начале матча, когда в течение четырех минут забросили две шайбы. Примечательно, что в составе россиян отличились главные звезды команды Александр Овечкин и Евгений Малкин – 2:0. Удачное начало несколько расслабило команду, которая второй период проиграла с минимальным счетом 1:2 и 3:2 в общем счете. Тем не менее, в третьем периоде россияне забили еще две безответные шайбы, доведя свое преимущество до крупного – 5:2.

Куда увереннее провели свой матч американцы, разгромившие сборную Словакии со счетом 7:1. Решающим в этом матче стал второй период, который североамериканская команд выиграла со счетом 6:1. Причем, в самом начале периода словаки сравняли результат (после стартовой 20-минутки они проигрывали 0:1), но затем сборная США забила шесть шайб подряд. Дублем в этой игре отличился Пол Штясны.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Финляндии обыграла команду Австрии со счетом 8:4. Позднее состоится игра Канада – Норвегия.