Российский фигурист Траньков выиграл золото Игр и для России и для Украины
16:21, 13 февраля 2014Спорт
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил о том, что его победа на Играх в Сочи в паре с Татьяной Волосожар была и для России, и для Украины.
Татьяна Волосожар и Станислав Морозов / Reuters
Об этом спортсмен заявил по окончании соревнований в интервью sovsport.ru.
В частности, Траньков отметил: «Мы с Таней всегда говорили, что выступаем и за Россию, и за Украину. У Тани на Украине много родственников, там живут ее родители. Это была победа и для этой страны.
Как сообщал УНИАН, Волосожар и Траньков выиграли Олимпийские игры в Сочи в соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар. Бронзовую медаль в этом же виде программы выиграл немецкий дуэт Алена Савченко и Робин Шолковы. Волосожар и Савченко являются уроженцами Украины и начинали свой путь в фигурном катании, выступая под флагом Украины.
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