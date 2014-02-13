Российский фигурист Траньков выиграл золото Игр и для России и для Украины

Об этом спортсмен заявил по окончании соревнований в интервью sovsport.ru.

В частности, Траньков отметил: «Мы с Таней всегда говорили, что выступаем и за Россию, и за Украину. У Тани на Украине много родственников, там живут ее родители. Это была победа и для этой страны.

Как сообщал УНИАН, Волосожар и Траньков выиграли Олимпийские игры в Сочи в соревнованиях по фигурному катанию среди спортивных пар. Бронзовую медаль в этом же виде программы выиграл немецкий дуэт Алена Савченко и Робин Шолковы. Волосожар и Савченко являются уроженцами Украины и начинали свой путь в фигурном катании, выступая под флагом Украины.