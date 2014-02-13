Спецпредставитель ООН по спорту восхищен организацией Олимпиады в Сочи

Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью немецкой газете Kreiszeitung Syke, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это замечательные, прекрасно организованные Олимпийские игры, - сказал Лемке. - Все, что я слышу от спортсменов, имеет положительный характер".

Спецпредставитель ООН подчеркнул, что считает несоразмерной критику, которая порой звучит в адрес хозяйки Игр - России. "Политические дебаты должны проходить там, где подобает их вести, например на политических форумах, во время предвыборных кампаний, в Генассамблее ООН или в Комиссии по правам человека, - отметил Лемке. - Спорт нельзя для этого использовать". "Здесь моя позиция ясна - и она идентична позиции Международного олимпийского комитета", - указал он.

Спорт может быть сильным инструментом в борьбе против дискриминации, заметил 67-летний Лемке, бывший менеджер футбольного клуба "Вердер" (Бремен). "И все же я не считаю правильной ситуацию, когда крупные спортивные мероприятия используются как инструмент для политических дискуссий", - аргументировал свою позицию он.