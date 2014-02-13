Горнолыжник Дмитрий Мыцак опроверг информацию о плохом приеме команды в Сочи

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, Мыцак рассказал: «Когда мы прибыли в аэропорт Сочи - прошли аккредитацию, забрали багаж, нас сразу отвезли в Олимпийскую деревню. Наши коллеги из других видов спорта были даже удивлены, как мы так быстро добрались до деревни. Мне сразу все понравилось в Сочи. Очень благодарен организаторам и штаба Олимпийской сборной. Все здесь на самом высоком уровне».

Вместе с тем, спортсмен отметил: «Честно говоря, неприятно, когда представители СМИ допускают необоснованные предположения, еще и на таком грандиозном спортивном мероприятии, как Олимпийские игры. Неприятным сюрпризом для нас всех стала новость одного из украинских изданий, которое сообщило, что якобы нас никто не встретил в сочинском аэропорту. Недостоверные факты только отвлекают и не добавляют положительных эмоций. Обидно сталкиваться с подобным».

Накануне сообщалось о том, что после прибытия команды горнолыжников в Сочи украинским спортсменам пришлось ждать 20 минут автобуса до Олимпийской деревни из-за халатности организаторов, которые не предоставили вовремя транспорт.