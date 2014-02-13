В Днепропетровске приступили к возведению второго уровня арены Евробаскета-2015

Об этом УНИАН сообщили в компании United Basketball Investments, развивающую мультифункциональные арены к Евробаскету-2015 в четырех городах Украины.

Общая этажность комплекса в Днепропетровске составляет 5 уровней. Полностью завершить возведение всех пяти уровней железобетонной конструкции компания планирует уже весной этого года. До конца 2014 года строители закончат обустраивать кровлю и фасад здания.

PR-директор United Basketball Investments Ольга Роенко отметила: «Уже во втором квартале 2015 года на новой арене мы планируем провести тестовые мероприятия – спортивные и развлекательные. Днепропетровск – деловой город. Город, который знает как нужно работать. Задача мультифункциональной арены – привнести в насыщенную деловую жизнь города яркие, живые эмоции».

United Basketball Investments (UBI) - инвестиционно-девелоперская компания, развивающая мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки страны к европейскому чемпионату по баскетболу ЕвроБаскет - 2015.

18 июня между UBI и местным организационным комитетом (МОК) ЕвроБаскет - 2015 был подписан протокол о намерениях по проведению матчей ЕвроБаскет-2015 в аренах, которые развивает компания UBI.

В августе 2013 компания United Basketball Investments (UBI) подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG - крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости.

8 октября 2013 года между United Basketball Investments (UBI) и Федерацией Баскетбола Украины (ФБУ) было подписано соглашение, согласно которому ФБУ, на правах местного организатора ЕвроБаскет – 2015, закрепила за аренами UBI право на проведение матчей ЕвроБаскет – 2015. Документ согласован с европейским офисом Международной Федерации Баскетбола (ФИБА-Европа) – главным организатором европейского баскетбольного чемпионата. Соглашение строго регулирует обязательства UBI перед ФБУ и ФИБА-Европа выполнить в срок и в полном объеме все требования организаций относительно инфраструктуры, технической оснащенности и сроков ввода в эксплуатацию объектов во всех четырех городах – Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.