Полька Ковальчик выиграла лыжную гонку на 10 километров на Играх в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, польская спортсменка была изначально фавориткой гонки, но испытывала проблемы из-за травмы ступни.

Несмотря на травму, Ковальчик сумела на привычном для себя очень высоком уровне пробежать самую короткую из классических лыжный дистанций (не считая спринта), показав результат 28 мин. 18,7 сек. На 18,4 сек. от нее отстала Шарлотта Калла из Швеции, тройку призеров замкнула норвежка Тереза Йохауг – 28,3 сек. отставания. В свою очередь, еще одна норвежка Марит Бьорген сегодня финишировала лишь пятой.

Среди украинок наиболее высокое место заняла лидер и ветеран нашей команды Валентина Шевченко, финишировавшая на 24-м месте. Татьяна Антипенко на 30-м месте, Катерина Григоренко – на 48-м, Марина Лисогор – на 57-м.