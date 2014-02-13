Джосс Кристенсен стал первым в истории чемпионом Игр на соревнованиях фристайлистов в слоупстайле

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы 12 финалистов исполнили по две попытки из которых в зачет шла только лучшая.

Кристенсен набрал 95,80 балла еще в первой попытке, что являлось лучшим результатом до самого конца соревнований. Во второй попытке американец выступал последним, уже в ранге олимпийского чемпиона. Тем не менее, он не стал совершать так называемый «чемпионский проход», когда спортсмены не совершают опасных трюков, а специально усложнил свою программу, совершив ряд опасных пируэтов, включая тройной пируэт. В итоге, во второй попытке он показал не менее впечатляющий результат – 93,80.

Любопытно, что второе и третье место также заняли представители США – Гус Кенворт (93,60 балла) и Николас Геппер (92,40).

Представителей сборной Украины в этой дисциплине не было.