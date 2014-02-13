Сочи 2014: танцы на льду
12:43, 13 февраля 2014Спорт
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Завтра в произвольной программе по фигурному катанию будут соревноваться мужчины.
В Сочи прошла произвольная программа парного фигурного катания / REUTERS
Вчера в Сочи прошла произвольная программа парного фигурного катания. "Золото" получили российская спортивная пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Украинская пара Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык накануне заняли 20-е место в короткой программе и не попали в финал.
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Фотогалерея "Сочи 2014: танцы на льду"
Завтра, 14 февраля, в Сочи пройдет произвольная программа по фигурному катанию среди мужчин. В свою очередь, женщины будут соревноваться в произвольной программе по фигурному катанию 20 февраля. Произвольная программа по Танцам на льду пройдет 17 февраля.
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