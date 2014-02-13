Флаг Индии в Сочи поднимут 16 февраля – МОК

Флаг Индии на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи будет поднят 16 февраля, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, сообщает РИА Новости.

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МОК в начале текущей недели подтвердил восстановление Индии в олимпийском статусе, который был "заморожен" в декабре 2012 года, когда в руководство национального олимпийского комитета страны были избраны чиновники, подозреваемые в коррупции.