Флаг Индии в Сочи поднимут 16 февраля – МОК
11:37, 13 февраля 2014Спорт
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Олимпийский статус Индии был "заморожен" с декабря 2012 года.
Флаг Индии на Олимпиаде-2014 поднимут 16 февраля / REUTERS
Флаг Индии на зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи будет поднят 16 февраля, заявил журналистам директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, сообщает РИА Новости.
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МОК в начале текущей недели подтвердил восстановление Индии в олимпийском статусе, который был "заморожен" в декабре 2012 года, когда в руководство национального олимпийского комитета страны были избраны чиновники, подозреваемые в коррупции.
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