ФК "Арсенал" официально исключили из Премьер-лиги

ФК "Арсенал" (Киев), руководство которого еще осенью заявило о желании снять клуб со всех соревнований (основного, U-21 и U-19), исключен из текущего турнира.

Об этом сообщает СК "Таврия" со ссылкой на соответствующее постановление Дирекции ОПФКУ "Премьер-лига", полученное футбольным клубом.

Поскольку основной и молодежный составы "Арсенала" не провели половины матчей в своих чемпионатах, все их результаты в нынешнем сезоне аннулируются, сказано в сообщении.

Читайте такжеФК Арсенал нашел нового спонсора - сайт клуба"Арсенал" U-19 первый этап (летне-осенний) первенства страны завершить успел, поэтому у юношеской команды киевлян аннулируются только результаты второй, осенне-весенней стадии.

В турнирные таблицы всех трех состязаний внесены соответствующие изменения.

Таким образом, в основном чемпионате 15-е место теперь занимает симферопольская "Таврия" (17 матчей, 8 очков).