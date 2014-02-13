Сегодня в Сочи будут разыграны шесть комплектов наград

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Сочи-2014».

После однодневного перерыва на трассе «Лауры» продолжатся соревнования в биатлоне. Здесь состоится индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. В числе фаворитов – чех Ондржей Моравец, француз Мартен Фуркад и норвежец Эмиль Хегле Свендсен, который пока остается в тени легендарного соотечественника Уле Эйнара Бьерндалена. Кстати, 40-летний победитель спринта Бьорндален, сравнявшийся по количеству наград с лыжником Бьерном Дэли, не теряет надежды стать самым титулованным олимпийцем в истории. На данный момент у них по семь золотых медалей. Выйдут на трассу и украинцы Сергей Семенов, Андрей Дериземля, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Но их шансы на успех минимальны. Даже попадание в ТОР-20 будет считаться хорошим результатом.

На льду «Адлер-Арены» выяснится сильнейшая конькобежка на дистанции 1000 м. Действующей чемпионкой мира здесь является россиянка Ольга Фаткулина. Среди ее главных конкуренток – американки Бриттани Боу и Хизер Ричардсон, канадка Кристин Несбитт и голландка Маргот Бур.

В Экстрим-парке «Роза Хутор» будет разыгран первый в истории Олимпийских игр комплект медалей в лыжном слоупстайле среди мужчин. Двумя днями ранее в этой дисциплине сразились женщины, где победу одержала канадка Дара Хоуэлл. Основные фавориты турнира – американцы, однако не стоит забывать о победителе прошлого Кубка мира британце Джеймсе Вудсе, шведе Йеспере Тьядере и новозеландце Джозиане Уэллсе.

Впервые на Играх будет представлена и комбинированная эстафета в санном спорте. Здесь фаворитом считается сборная Германии, за которую выступят все победители сочинской Олимпиады – Феликс Лох, Натали Гайзенбергер и двойка Тобиас Вендль/Тобиас Арлт, а также сборные Канады, России, Италии, Австрии, США и Латвии.

Во Дворце спорта «Айсберг» пройдет целый ряд предварительных забегов среди мастеров шорт-трека и определится олимпийская чемпионка на дистанции 500 метров. Явный фаворит этого старта – китаянка Ван Мэн – не приехала в Сочи из-за травмы. За своего лидера придется постоять ее соотечественнице Фан Кесин, которая поборется за первенство с итальянкой Арианной Фонтаной и кореянками Пак Сын Хи и Шим Сук Хи.

Лыжницы разыграют медали в гонке на 10 километров классическим ходом. Травма ступни может помешать лыжнице из Польши Юстине Ковальчик, но она остается одной из фавориток гонки. Награды в Сочи уже выигрывали норвежки Марит Бьерген и Хайди Венг, также стоит опасаться их соотечественницы, лидера Кубка мира Терезы Йохауг и, конечно, шведки Шарлотты Каллы. Украинка Валентина Шевченко не значится среди фаворитов.

Также состоится ряд предварительных соревнований в других видах спорта. Повышенным вниманием, безусловно, пользуется стартовавший мужской хоккейный турнир. Здесь первые матчи проведут россияне, канадцы, американцы и финны. Состоятся следующие матчи: Россия – Словения, Финляндия – Австрии, США – Словакия и Канада – Норвегия.