«Динамо» обыграло «Малагу» на сборе в Испании

Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо», победа получилась волевая, так как киевляне проигрывали по ходу матча со счетом 0:1.

Счет на 9-й минуте открыл Мунир Эль Хамдауи, но в заключительные полчаса киевляне перевернули все с ног на голову. Подопечные Олега Блохина забили три гола подряд благодаря хет-трику Брауна Идейе. Игрок отличился на 61-й, 84-й и 89-й минутах.

«Динамо» проводит в Испании межсезонный сбор перед началом весенней части сезона.

Как сообщал УНИАН, сезон возобновится для команды матчами 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против испанской «Валенсии», которые состоятся 20 и 27 февраля. А 2 марта команда сыграет матч Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».