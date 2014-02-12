Шведы выиграли у чехов в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, уже в первый день состоялся матч с приставкой "супер", в котором встретились команды, в равной степени претендующие на медали Игр - Швеция и Чехия.

Судьба матча решилась уже в первые 25 минут, во многом из-за того, что тренеры чехов ошиблись с выбором вратаря, выпустив на лед не имеющего достаточной игровой практики на таком уровне Якуба Ковара.Он продержался "сухим" лишь 10 минут. После этого Эрик Карлссон (дважды), Патрик Белгрунд и Хенрик Зеттерберг забили четыре безответных гола. Счет уже к 25-й минуте стал 4:0. Причем три гола пропустил Ковар и один, вышедший ему на замену и игравший более-менее уверенно Александр Салак.

Почувствовав уверенность в своем втором вратаре чехи попытались перехватить инициативу и даже забили два быстрых гола в ответ. На 29-й минуте отличился Марек Зидлицки, а на 31-й - Яромир Ягр. У чехов оставалось еще полигры на то, чтобы вырвать хотя бы ничью. Но, шведы сумели выстоять и одержали первую победу - 4:2.

В другом матче дня сборная Швейцарии обыграла команду Латвии - 1:0.

13 февраля в борьбу вступят основные конкуренты в борьбе за победу на Играх - сборные России, Канады и США.